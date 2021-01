Nummer 4 uit Tour van 2019 moet andere grote ronde rijden door komst van Kelderman bij Bora

Bora-Hansgrohe slaat een nieuwe weg in met het oog op de Tour. Wilco Kelderman zal de renner zijn die de Duitse formatie daar gaat uitspelen als klassementsman. Dat berichten Duitse media. Het betekent meteen dat Emanuel Buchmann moet uitwijken naar de Giro.

Het kan verkeren in de topsport. In 2019 was Emanuel Buchmann nog één van de revelaties in de Tour en bereikte hij Parijs als nummer vier in het klassement. Bora wilde met hem in 2020 voor het podium gaan. In aanloop naar zijn grote afspraak van het jaar kwam Buchmann echter ten val en hij kwam er in de Tour niet aan te pas.

Buchmann zal dit jaar in principe de Giro rijden in plaats van de Tour. In deze editie van de Tour zouden er te weinig aankomsten bergop zijn en te veel tijdritkilometers opdat Buchmann echt goed uit de verf kan komen. Kelderman mag na zijn podiumplaats in de Giro bij Sunweb dan weer bij zijn nieuwe ploeg laten zien wat hij waard is in de Tour.

TEKEN VAN VERTROUWEN

Het is alleszins een teken van vertrouwen vanwege de ploegleiding richting de Nederlander, die aan zijn eerste jaar bij Bora-Hansgrohe begint.