Wout Van Aert maakt plannen richting WK bekend: extra cross, stage, ...: "Hopelijk moet ik niet in quarantaine"

Wout Van Aert is opnieuw Belgisch kampioen in het veldrijden. Het eerste doel van 2021 is zo meteen binnen, al wil de renner van Jumbo - Visma uiteraard meer.

Binnen enkele weken is er het WK in Oostende en ook daar wil Wout Van Aert wel degelijk scoren als het even kan.

Stage

De voorbereiding daarop staat alvast op punt. Aanstaande zaterdag zal Van Aert de veldrit van Mol betwisten, om zich voor te bereiden op het zand van Oostende.

Daarna trekt hij op stage met zijn team in Alicante, een weekend later start hij normaal gezien in Hamme én Overijse. "Als ik niet in quarantaine moet natuurlijk bij terugkeer", hield hij een stok achter de deur.