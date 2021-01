Albert verwacht beste Van Aert op WK en vond BK door ploegtactiek een gemiste kans voor Vanthourenhout

Niels Albert heeft met argusogen naar het BK gekeken en dan vooral naar de tactiek. Vanthourenhout mag zich beklagen, want in andere omstandigheden had die nog wel een stuk dichter kunnen eindigen. Met een andere ploegtactiek misschien ook.

"Wout van Aert is de verdiende kampioen. Maar het werd hem net iets te makkelijk gemaakt door de troepen van Jurgen Mettepenningen, vind ik. Nadat Iserbyt en Vanthourenhout in elkaar waren gehaakt, brak Sweeck de koers meteen open. Had hij niet mogen doen", stelt Albert in zijn column in HLN.

'PRULLEN EN TAFFELEN'

Wat was dan wel de beste keuze voor Laurens Sweeck? "Beter had Sweeck de remmen dichtgeknepen en Wout in de technische zone een beetje opgehouden. Wat 'prullen en taffelen', zodat Vanthourenhout hen iets sneller op de hielen had kunnen zitten."

Albert erkent wel dat het voor Sweeck ook niet gemakkelijk was. "Koerstactisch klopte het niet echt. Of dat volledig op conto van Sweeck kon worden geschreven? Neen. Misschien hoorde en wist hij ook niet wat er aan de hand was. Als hij op kop rijdt, kan hij niet voortdurend achterom kijken en zich afvragen of iedereen mee is en of hij niet moet inhouden. Ik vind het in dit geval vooral voor Vanthourenhout een gemiste kans."

VAN AERT KAN OP STAGE OP ZOEK NAAR FRISHEID

Niet hij, wel Wout van Aert ging dus met de titel aan de haal. Van Aert is ook de grote Belgische hoop om wereldkampioen te worden in Oostende. "Als hij na Mol op stage in Alicante de nodige frisheid kan terugwinnen en nog wat kan bijtrainen, verwacht ik de beste Van Aert in een boeiend duel voor de wereldtitel tegen Mathieu van der Poel."