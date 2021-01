Sanne Cant zegt alsnog af voor Mol en heeft andere plannen, Van Aert blijft wel op startlijst bij de mannen

Nadat ze voorbije zondag het zegegebaar maakte in Meulebeke werd aangekondigd dat Sanne Cant ook aan de start zou staan in Mol in de Zilvermeercross. Daar komt de Belgische kampioene toch op terug. Ze gaat immers op stage.

Zondag vlak na het BK zei Cant nog in België te blijven en geen stage in te lassen. Inmiddels is de organisatie van de cross in Mol ervan op de hoogte gesteld dat Cant toch een stage verkiest.

Die moet haar in staat stellen zich in optimale omstandigheden te kunnen voorbereiden op de laatste weken van het veldritseizoen en in het bijzonder op het WK.

De organisatie van de Zilvermeercross toont begrip voor de keuze van Cant en heeft nog andere mooie namen op de affiche. Zo zal die andere Belgische kampioen, Wout van Aert, wel van start gaan bij de mannen.