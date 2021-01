Trek-Segafredo stuurt Ciccone naar Vuelta: ex-bergkoning uit Giro maakt concrete klassementsambitie in Spanje bekend

Trek-Segafredo heeft aangegeven waar het voor gaat in 2021. Ook Giulio Ciccone past in die plannen. De Italiaan is één van de verschillende kopmannen in de ploeg. Hij zal alleszins in deze rol uitgespeeld worden in de Ronde van Spanje.

Giulio Ciccone heeft al wat succes gekend in grote ronden de voorbije jaren. In 2016 boekte hij zijn eerste ritzege in de Giro. Ook 2019 was zeker een vast een goed jaar. Naast opnieuw het behalen van een ritzege veroverde Ciccone ook de bergtrui in de Giro. In de Tour van dat jaar droeg Ciccone twee dagen het geel en vier dagen het wit.

Aan een jongerentrui moet hij op zijn 26ste niet meer denken: hij kan nu vol voor een algemeen klassement gaan. Trek-Segafredo maakte al bekend dat Ciccone dit jaar de Vuelta gaat rijden. Op een online persmoment maakte de renner bekend wat zijn doelstelling daar dan is.

NOG NOOIT IN TOP 10

De winnaar van de Trofeo Laigueglia wil in de Ronde van Spanje in de top vijf eindigen. Gezonde en grote ambitie bij Ciccone, die tot dusver nog nooit in de top tien eindigde in een grote ronde.