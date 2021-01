Na NK ontsnapt ook veldrit van Rucphen niet aan afgelasting na beslissing regering

Er is definitief een kruis gemaakt over het NK veldrijden, maar niet enkel over die wedstrijd. Ook in Rucphen zal er niet gecrosst kunnen worden dit veldritseizoen. Door deze veldrit gaat eveneens een streep na de beslissing van de Nederlandse regering.

Die besloot immers om de stevige lockdown in Nederland te verlengen en wel tot en met 9 februari. Onder deze omstandigheden is het haast uitgesloten om sportactiviteiten te organiseren. Enkel voor wedstrijden die deel uitmaken van een belangrijk traject voor topsporters kan onder strikte regels een uitzondering gemaakt worden. Bijvoorbeeld de Wereldbekercross in Hulst viel onder die categorie. Voor het NK veldrijden geldde dat niet en ook niet voor de cross in Rucphen. Vorig jaar ging het NK overigens nog uitgerekend in Rucphen door. Ceylin del Carmen Alvarado en Mathieu van der Poel veroverden er toen de nationale titel.