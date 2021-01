Niet iedereen wisselt van leverancier: ploeg van Keukeleire blijft ook volgende jaren op Cannondale rijden

EF blijft dus een beroep doen op de fietsen van Cannondale. Dit jaar om te beginnen, maar daar stopt het niet bij De nieuwe verbintenis loopt nog tot het einde van 2023. Zo is het ook meteen duidelijk op welke fietsen het team zal rijden de volgende jaren.

Er is dan ook reeds een geschiedenis van een lange samenwerking met Cannondale, dat ooit nog hoofdsponsor van de ploeg was. "We willen met Cannondale samenwerken om de schoonheid van dit niveau te benadrukken, maar ook de sport overal toegankelijk te maken", zegt Jonathan Vaughters, CEO van de wielerploeg.

Whether we’re climbing the high altitudes of Colombia or traversing snow-capped mountains at the Giro — we @RideCannondale. And today, we’re thrilled to announce we’ll continue this partnership into the 2023 season.



