Vincenzo Nibali verandert het geweer van schouder in 'jaar van de revanche'

Het is vooruitblikken op wat het nieuwe wielerseizoen gaat brengen en dat doet ook Vincenzo Nibali. Die deed in 2020 niet echt mee voor de eindzege in de Giro, maar wil nog niet weten van het jaar te veel. In 2021 begint hij er weer aan met hernieuwde moed.

En met een nieuw plan, zo bleek tijdens een online persmomnent. Pieken naar één bepaalde wedstrijd is er deze keer niet bij. "We hanteren een andere aanpak, ik focus me niet op één specifiek doel. De voorbereiding in de winter was daarom ook niet hetzelfde."

Ik heb nog steeds de wil om te winnen

Geen specifiek doel zegt de Italiaan, al is er toch één event dat het bij hem al doet kriebelen. "Ik wil in topvorm zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Het is mijn droom om daar te winnen, al wordt dat natuurlijk niet makkelijk." Dat was het in 2020 overigens nergens, maar Nibali laat zich niet ontmoedigen. "Ik heb nog steeds de wil om te winnen. Dat is ieder seizoen opnieuw mijn motivatie."

Een nieuwe campagne die voor de deur staat, het maakt nog altijd wat los bij Nibali. "Het is ieder jaar weer een geweldig gevoel om aan een nieuw seizoen te beginnen. Soms heb je een goed jaar, soms valt het wat tegen. 2020 was zeker een minder seizoen, maar laat 2021 dan het jaar van revanche worden."