Uitspraak in proces tegen Duitse dopingdokter: man die bloeddoping toediende omdat 'atleten er toch al mee bezig waren'

Mark Schmidt, de belangrijkste beklaagde in Operatie Aderlass, wordt vandaag voor de rechter gebracht voor een uitspraak in verband met Operatie Aderlass. Dat is het grootste Duitse dopingproces van de afgelopen jaren.

Schmidt gaf al toe dat hij sinds 2012 atleten uit acht landen met bloeddoping behandelde. Vooral langlaufers, maar ook wielrenners. Hij riskeert 5,5 jaar cel en vijf jaar beroepsverbod. Schmidt was sinds 2006 in het wielrennen actief als dokter bij Milram en Gerolsteiner, waar hij - later verdachte - mannen als Davide Rebellin en Stefan Schumacher behandelde. Hij liet weten dat hij pas vanaf 2012 met bloeddoping begon omdat de atleten anders op eigen houtje met verboden middelen aan de slag gingen. Hij wou dat dan maar op medische verantwoorde wijze laten gebeuren, schrijft Het Nieuwsblad.