Eén persoon verantwoordelijk voor aanrijding op Bora-stage: "Hij keek totaal niet en heeft hele groep omver gereden"

Een aanrijding op training gebeurt wel eens, meestal gaat het dan om een individuele renner. Bij Bora maakten ze iets heel anders mee: haast de hele groep werd omver gemaaid door een wagen, met alle gevolgen van dien. Ide Schelling doet het verhaal.

Schelling was ook diegene die het nieuws bekendmaakte. De Nederlandse renner ging bij de NOS al dieper in op het hele verhaal. "Die automobilist kreeg een stopteken, maar hij keek gewoon totaal niet en heeft die hele groep zo omver gereden", is Schelling duidelijk.

HEFTIG ONGELUK

Bij Bora-Hansgrohe wisten ze snel hoe laat het was. "Het was wel snel duidelijk dat het een heftig ongeluk was en niet zomaar even een klein valpartijtje. Het is ook niet niks als je dertig of veertig kilometer per uur rijdt op een vlakke weg en een auto komt met een redelijke snelheid op je ingereden."

Dat zoiets moet gebeuren helemaal op het einde van de stage. "We hadden de training erop zitten, na vijf uur en drie kwartier. Het is een beetje een wielrennersdingetje, dat als je dan per se de zes uur wil volmaken, dan doe je nog even twintig minuutjes extra." Schelling besloot om zelf voor die laatste twintig minuten te passen. "Ik was er klaar mee." En dat was zijn groot geluk.