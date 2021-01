Mooie perspectieven bij UAE: "Pogačar kalmer en heeft vertrouwen, Hirschi gaat ons beter maken"

Traditioneel zijn het vaak dezelfde teams die het mooie weer maken. Met zowel Pogačar als Hirschi in de rangen kan UAE zich wel eens onder de beter presterende ploegen mengen. Hun kopmannen zijn alvast straffe kerels. Daar kan een teambaas alleen maar tevreden mee zijn.

Dat is Joxean Fernández Matxin dan ook. In een gesprek met Marca haalt hij aan hoe het met Pogačar is. De Sloveen begint voor het eerst aan het seizoen als Tourwinnaar. "Hij is nog niets veranderd. Hij is beter, kalmer en heeft vertrouwen."

Het jaar van de bevestiging is altijd moeilijk, maar met Pogačar zou het dus wel goed moeten komen. Ook al krijgt die te maken met meer verplichtingen. "De ploeg vereist meer van hem op vlak van foto's en signeren, maar hij doet het met plezier. Hij is perfect voor het wielrennen."

Bij UAE slaagden ze er dan ook nog eens in om Marc Hirschi in huis te halen. "Hij is een renner die ons nog beter gaat maken", is Matxin zeker. "Hij weet hoe te winnen, hij heeft karakter, hij is een aanvaller. We verstaan mekaar perfect."