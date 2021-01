Van Anrooij hersteld van armblessure en maakt zich op voor terugkeer én WK: "Ik zal rijden voor de regenboogtrui"

Na een vreselijke val in de Wereldbekercross in Tabor werd bij Shirin van Anrooij een diepe wonde in haar arm vastgesteld. Dat was eind november. Anderhalve maand later is het Nederlandse toptalent klaar om weer volle bak te crossen. En wie weet nog een wereldtitel te pakken.

Midden december liet Van Anrooij weten dat ze opnieuw op de rollen zat. Exact een maand later is ze weer helemaal klaar voor de dienst. "Je zult me zien op het WK", kondigt de veldrijdster aan bij Cyclingnews. "Ik verlaat het trainingskamp op donderdag en ga dan twee crossen rijden, inclusief de Wereldbekermanche in Overijse. Een week later zal ik dan ook koersen op het WK veldrijden." Het WK is mijn grootste focus dit seizoen Dat WK, dat wil ze natuurlijk voor geen geld van de wereld missen. Al moet het natuurlijk wel verantwoord zijn. "Ik wil echt het WK rijden, want dat is mijn grootste focus dit seizoen. Als alles volgens plan verloopt met mijn arm en knie, dan sta ik op de startrij. Vorig jaar werd Van Anrooij wereldkampioene bij de junioren. Die categorie zag zijn kampioenschap dit jaar afgelast. Van Anrooij komt wel aan de bak en doet dat met ambitie, ook al komt ze dus pas terug uit blessure. "Ik rij nu bij de beloften, ik zal dus rijden voor de regenboogtrui."