Annemiek van Vleuten doet oproep na vernieuwingen in het vrouwenwielrennen: "Dat is een mijlpaal"

Annemiek van Vleuten laat het hoofdstuk Mitchelton-Scott achter zich. Voortaan zal ze het truitje van Movistar aantrekken. Ze blijft natuurlijk wel een klassedame, mét een mening. Van Vleuten spreekt zich duidelijk uit over de wielerkalender.

"Het spannendste is dat de ASO een Tour voor vrouwen gaat organiseren", zegt de Nederlandse toprenster aan Cyclingnews. "Dat is een mijlpaal, net als Parijs-Roubaix. Ik ben wel voorzichtig, want deze nieuwe events zouden niet mogen clashen met de rittenkoersen die er al zijn. Dat zou spijtig zijn, want sommige van die organisatoren leveren al goed werk."

De vooruitgang mag niet ten koste gaan van zij die zich al jaren inzetten voor het vrouwenwielrennen. "We mogen hun inspanningen van de voorbije jaren niet negeren. Het is belangrijk dat ze een plek op de kalender blijven krijgen."

Van Vleuten doet een oproep om de Giro Rosa te verplaatsen. "Ik hoop dat we de Giro Rosa, of een andere grote rittenkoers, hebben in mei. Omdat er niet zo veel rittenkoersen zijn in het eerste deel van het seizoen. Ik zou de Giro Rosa graag samen zien vallen met de Giro bij de mannen."

De Giro Rosa behoort wel niet langer tot de WorldTour bij de vrouwen. "Ik vind het spijtig dat het geen deel meer uitmaakt van de WorldTour, maar misschien is het ook een goed signaal. Ik ben blij dat de UCI bepaalde voorwaarden heeft vastgelegd en het signaal verstuurt dat aan die voorwaarden voldaan moet worden."