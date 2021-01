Volgt tijdens superseizoen ook de ultieme bekroning voor Lucinda Brand? "Sven Nys steekt daar heel wat energie in"

Dikwijls is het dit seizoen al Lucinda Brand geweest wat de klok slaat. Volgt straks ook de ultieme bekroning? Met andere woorden: kan Brand wereldkampioene worden? Als het haar niet lukt, zal één van haar landgenotes het wel zijn, klinkt de redenering.

"Ik rijd met meer vertrouwen rond doordat ik technisch beter ben geworden, Sven Nys steekt daar heel wat tijd en energie in", verklaart Brand bij Sporza waarom ze dit seizoen zo veel meer wint. "Daarnaast ben ik dit seizoen vroeger in het veld begonnen. Normaal gezien stap ik in november in, dan heeft de rest al het crossgevoel te pakken en loop ik een beetje achter de feiten aan."

Niets van dat dit seizoen. Brand stapelde de overwinningen op en nu is de verwachting dat ze op het WK de kers op de taart zet. "Maar als dat niet lukt, is het niet plots een slecht seizoen. Het niveau is bij ons momenteel zo hoog dat je op het WK, dat op één dag wordt beslist, zomaar naast het podium kan belanden."

Ik houd niet echt rekening met niet-Nederlandse vrouwen

Is het dan bijvoorbeeld mogelijk dat een renster als Sanne Cant haar op die ene dag toch vloert? "Ik houd niet echt rekening met de niet-Nederlandse vrouwen. Al heeft Sanne de voorbije weken een paar keer een betere start laten zien. Ze rijdt goed door het zand en op een WK kan ze altijd beter presteren dan de weken ervoor. Het is maar de vraag of dat voldoende zal zijn om de hele wedstrijd mee te kunnen."