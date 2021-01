Jungels gaat Ronde van Vlaanderen niet rijden en voelt zich meer kopman na zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step

Naast Greg Van Avermaet is Bob Jungels nog een andere opvallende naam onder de nieuwkomers bij AG2R. De Luxemburger hoopt zich bij de Franse formatie meer een leider te kunnen tonen, daar waar er bij Deceuninck-Quick.Step misschien meer concurrentie was binnen het eigen team.

Jungels verklaarde in een online persmoment waarom hij van Deceuninck-Quick.Step naar AG2R is gegaan. "Ik heb altijd behoorlijk grote ambities. Ik wilde in bepaalde wedstrijden de kans krijgen om kopman te zijn." Dat gaat dan wellicht over de Ardeense klassiekers en mogelijk ook de Tour.

VERVANGER VAN BARDET EN LATOUR

Jungels zit alvast goed in zijn vel bij de Franse formatie. "Ik voel me hier meer kopman. De vorige jaren waren dat hier Romain Bardet en Pierre Latour. Ze zochten iemand om hen te vervangen en ik vervul met veel plezier die rol."

De Ronde van Vlaanderen staat dit jaar niet op het programma van Jungels, al sluit hij een terugkeer de volgende jaren zeker niet uit. "Het is altijd leuk om te weten dat het kan. Ik wil ooit weer de strijd aangaan in de Ronde van Vlaanderen." In 2021 zal het ook weer rekening houden zijn met corona. "Iedereen zal blij zijn als we min of meer een normaal seizoen kunnen afwerken. Of dat realistisch is of niet is dan weer een andere vraag."