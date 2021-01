Arnaud Démare in zijn nopjes: "We staan nu op gelijke voet"

Groupama-FDJ besliste om in 2021 Arnaud Démare naar de Tour de France te sturen en Thibaut Pinot richting Giro. Voor Démare geeft dat een duidelijk signaal.

De twee sterren uit het team van Marc Madiot worden op een andere manier in de hiërarchie van het team gezet. Arnaud Démare is alvast heel blij met deze wijziging.

“Ik werd vaak gezien als achter Thibaut in de pikorde, maar nu zijn we op gelijke voet", zei Démare na de teampresentatie van Groupama-FDJ. "Mensen zoeken altijd naar rivaliteit tussen leiders in een team, maar we zijn erin geslaagd om onze races goed te kiezen."

Madiot zei dat er nooit een volgorde in het belang van de renners werd opgemaakt. Binnen de ploeg zagen ze Pinot en Démare altijd als elkaars gelijken.