Stan Dewulf heeft de ambitie om opvolger van Naesen en Van Avermaet te worden

De versterking van de klassieke kern van AG2R beperkt zich niet tot Greg Van Avermaet. Stan Dewulf is er ook nog. Dewulf reed bij de beloften van Lotto en nadien ook twee jaar in de WorldTour-ploeg, maar begint nu bij AG2R aan een nieuw avontuur.

"Ze willen duidelijk verder met "Oli" (Oliver Naesen) en Greg (Van Avermaet), die er is bijgekomen voor de klassieke kern", legt Dewulf bij Sporza de visie van de Franse formatie uit. "Ik denk dat ze voor mij wel een mooie rol hebben weggelegd om die mannen bij te staan in de finale en om zo heel veel te leren."

Ik heb de ambitie om ieder jaar te groeien

Het hoeft niet noodzakelijk daarbij te blijven. Kan Dewulf op termijn de fakkel overnemen? "Ik kan misschien de opvolger worden. Ik heb ook de ambitie om ieder jaar te groeien en dat te doen. Maar het is wel vroeg om nu te zeggen dat ik dat zeker ga worden."

Ten slotte draait Naesen al een behoorlijk aantal jaren mee met de toppers in het klassieke werk. Het palmares van Van Avermaet evenaren is helemaal geen evidentie, want daar staan toch overwinningen in de E3, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en natuurlijk de Olympische Spelen op. "Misschien word ik niet zo'n grote kampioen, dat zal op termijn moeten blijken, maar de ambitie is er alvast."