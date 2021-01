Wout Van Aert reageert op interesse van Ineos en andere teams en drukt op het hart: "Heb ik nooit gedaan"

De kogel is door de kerk. Wout Van Aert zal tot 2024 uitkomen voor Team Jumbo - Visma. De contractbesprekingen sleepten enigszins aan, maar nu is er dan toch duidelijkheid gekomen.

Heel wat teams wilden er Wout Van Aert uiteraard graag bij. Zo was er onder meer interesse van Team Ineos.

Nu is de knoop echter doorgehakt: "Een en ander heeft een tijdje geduurd, maar ik ben hier beter geworden en wilde graag doorgaan - ook na 2021 - bij Jumbo-Visma."

Nooit gepraat

"Ik denk dat iedereen wel weet dat er interesse was van andere teams. Maar neen: ik heb nooit met iemand anders gesproken of onderhandelingen gevoerd", drukt Van Aert iedereen op het hart.

"Het doel was altijd om langer door te gaan met deze ploeg. We zijn alles bij elkaar het beste team van de wereld geworden en voor mij was het het beste om te blijven. Het is een opluchting dat het nu rond is."