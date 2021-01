Volgende uitstel is een feit: ook Ruta del Sol zou in reeds overvolle maand terecht komen

Het coronavirus blijft zwaar wegen op de maatschappij en ook op de wielersport. Uitstel is al gevraagd door verschillende organisaties van wielerwedstrijden die begin 2021 op de kalender stonden. Ook de Ruta del Sol is nu uitgesteld.

De Ruta del Sol lokt elk jaar wel een mooi deelnemersveld, maar op de volgende editie is het dus nog even wachten. De Ruta del Sol ging normaal in 2021 plaatsvinden van 17 tot en met 21 februari. Daar zal nu dus geen sprake van zijn.

DEELNAME VAN AVERMAET EN NAESEN WAS AL ZEKER

De organisatie had al aangekondigd dat renners als Greg Van Avermaet en Oliver Naesen zouden deelnemen. Afwachten of dat nu nog altijd het geval gaat zijn. De Ruta del Sol zou nu enkele maanden later doorgaan, van 24 tot en met 28 mei.

Of dat mogelijk is, valt nog af te wachten. In mei staan immers al heel wat koersen op het programma, dat belooft een overvolle wielermaand te worden. Vorig jaar werd de Ruta del Sol gewonnen door Jakob Fuglsang.