Ronde van de Alpen al zeker van verschillende ronkende namen en liefst twaalf WorldTour-teams

In 2021 zou het de sterkst bezette editie van de Ronde van de Alpen moeten worden tot dusver. Er verschijnen immers twaalf WorldTour-ploegen aan de start en dat is meer dan ooit in de geschiedenis van deze rittenkoers. Dat moet vonken geven.

Een aantal namen van deelnemende renners zijn al bekend. Met Vincenzo Nibali en Simon Yates wist de organisatie al zeker twee groterondewinnaars te strikken. Ook Thibaut Pinot heeft deze wedstrijd op zijn programma staan. © photonews Vorig jaar is de Ronde van de Alpen niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus. Dit jaar staat de koers op de kalender van maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april. Zo zou het beschouwd kunnen worden als voorbereidingskoers op de Giro en dat kan wel een mooi deelnemersveld richting de Italiaans-Oostenrijkse grens lokken. Twaalf WorldTour-ploegen hebben laten weten dat ze van start zullen gaan. Geen enkele van de drie Belgische ploegen zit daarbij. Wel op de afspraak in de Ronde van de Alpen: Astana-Premier Tech, Bahrein Victorious, BikeExchange, Bora-Hansgrohe, EF Education-Nippo, Groupama-FDJ, Ineos, Israel Start-Up Nation, Movistar, Qhubeka ASSOS, Trek-Segafredo en UAE.