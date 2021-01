Sommige dingen veranderen nooit: Richie Porte is ook dit jaar de koning van Willunga Hill

Er zijn nog zekerheden in het leven. Willunga Hill is Richie Porte en Richie Porte is Willunga Hill. De Australiër is al jarenlang de beste op de helling. Vorig jaar was hij er slechts tweede, maar was dat wel voldoende voor de eindzege. Het ging toen om de Tour Down Under.

Die rittenkoers gaat dit jaar niet door, maar ter vervanging werd het Santos Festival in het leven geroepen en ook daar kon Willunga Hill natuurlijk ontbreken. Zoals verwacht was het de ene na de andere aanvalspoging op de bepalende klim in de derde etappe. Porte voelde met al zijn ervaring goed aan en sprong op het juiste moment naar voren. Wie wel met hem mee kon was Luke Plapp, één van zijn beloftevolle landgenoten en ritwinnaar van de tweede etappe. Deze twee renners maakten onder elkaar uit wie zou winnen: Porte wist finaal Plapp toch achter zich te houden. Acht seconden na deze twee kwam Luke Durbridge als derde over de meet. Die weet zo zijn leidersplaats te behouden. De drie ritwinnaars in dit Santos Festival zaten zo allemaal in de top drie van de daguitslag. Richie Porte vertegenwoordigt in het Santos Festival overigens niet zijn nieuwe ploeg Ineos, maar wel Garmin Australia.