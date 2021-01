Tom Dumoulin laat zich uit over tijdelijke stop: "Ik ben het afgelopen jaar mezelf een beetje vergeten"

Er staat vandaag een cross in Hamme op het programma, maar het wielernieuws van de dag is ongetwijfeld de tijdelijke wielerstop van Tom Dumoulin. De Nederlandse klassementsrenner houdt het even voor bekeken.

Tom Dumoulin stopt tijdelijk met wielrennen. De Nederlander gaf nu ook zelf een reactie op de website van Jumbo-Visma. "Ik wil het goed doen voor heel veel mensen, maar daardoor ben ik het afgelopen jaar mezelf een beetje vergeten", legde Dumoulin uit.

De klassementsrenner heeft zijn beslissing gisteren genomen. "De ploeg steunt mij in mijn keuze. Er valt een zeer zware rugzak van mij af en ik ben blij dat ik even tijd voor mezelf kan nemen. Ik zit al lang met twijfels. Het zou ook niet goed geweest zijn als ik bleef aanmodderen om dan twaalfde te worden in de Tour de France en vijfde in de Olympische Spelen."

Hoe ziet Dumoulin zijn toekomst? "Misschien begin ik er binnenkort opnieuw mee, maar het kan ook zijn dat ik iets anders ga beslissen. Als ik nog wielrenner wil zijn, moet ik mij minder aantrekken wat de mensen van mij denken", aldus de ex-winnaar van de Ronde van Italië.