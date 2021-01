Zege in Hamme voor Alvarado, Betsema pakt tijd terug op Brand

Ceylin del Carmen Alvarado heeft deze middag de cross in Hamme op haar naam gezet. De wereldkampioene ging er al vroeg alleen van door en kwam ook solo over de streep. Betsema werd tweede en Bakker vervolledigde het podium.

Ceylin del Carmen Alvarado liet mooie dingen zien in de cross van Hamme. De wereldkampioene versnelde al vroeg in de wedstrijd en ze kregen haar niet meer te pakken, waardoor Alvarado haar zevende overwinning van het seizoen kon binnenhalen.

De tweede plaats was voor Denise Betsema. Ze pakt iets meer dan 20 seconden terug op Brand, die op de vierde plaats eindigde. Bakker eindigde op de derde plaats, terwijl Sanne Cant de eerste landgenote was op de zesde plaats.