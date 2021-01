🎥 Jongens van Trek gaan opnieuw op Chirokamp

Tijdens de Tour zelf speelden Stuyven en Theuns al eens in op de uitspraak van Boonen, die ze natuurlijk zelf ook al gezien hadden. De wereldkampioen van 2005 snapte niet dat ze bij Trek niet voor één sprinter gingen maar elke etappe voor een andere sprinter leken te gaan. Ook de renners zelf gaven voor elke etappe aan wiens kaart ze zouden trekken.

Edward Theuns postte een TikTok-video waarin de renners op trainingskamp zoals scholieren op een Chiro- of Scoutskamp een wandeling zouden afmalen. Dat de tekst vooral "trekken, trekken, trek", is, maakt het alleen maar mooier.

De ploeg deelde het filmpje op Twitter met de boodschap: "Jongens, het is een trainingskamp en geen Chirokamp!"

We have the best dance moves. Sorry not sorry. https://t.co/qCoExyE9CU