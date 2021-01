Michael Boogerd snapt beslissing van Dumoulin om even een pauze in te lassen

Nederland heeft enkele toppers in het peloton rijden. Enkele jaren geleden was vooral Michael Boogerd de man die het moest doen voor Nederland. In de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad laat hij zich uit over de beslissing van Tom Dumoulin om een pauze in te lassen.

"Ik heb respect voor de keuze die Tom maakt", klinkt het bij Boogerd. "Mensen zeiden me altijd dat ik niet moest zeieken en het goed had met gezonde kinderen, een mooie vrouw, een riant salaris en twee dikke auto's voor de deur. Maar zo simpel is het allemaal niet", weet hij. De winnaar van de Amstel Gold Race van 1999 besett dat het sinds 2018 wat minder gaat met Dumoulin. "Daarvoor was hij wereldtop. Dan zijn de reacties leuk, want het gaat goed. Maar nu gaat het wat minder en wordt het een pak moeilijker. Hij drukt even de pauzeknop in maar smijt ook een miljoenensalaris aan de kant. Daarvoor alleen al vind ik het moedig"; vindt Boogerd. Hopelijk voor Dumoulin zelf sterft zijn carrière niet zoals die van Marcel Kittel, dat hoopt Boogerd ook. "Al zal het niet makkelijk zijn. Mentaal zal het moeilijker zijn dan fysiek, want je ziet renners na een dopingschorsing ook opnieuw aanhaken zonder fysieke problemen", voorspelt de Nederlander.