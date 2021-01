Porte kroont zich ook in 2021 tot koning van de Willunga Hill

In Europa is het wielerseizoen nog niet goed en wel begonnen, maar in Australië (voor enkelen) wel. Niet met de gebruikelijke WorldTour-wedstrijd de Tour Down Under, wel met het Santos Festival of Cycling.

Dat Festival of Cycling kwam er ter vervanging omdat de Tour Down Under niet door kon gaan. Australië heeft niet veell last meer van het coronavirus en zou het ook graag zo houden. Een heel peloton uitnodigen met alle entourage, pers etc zou te veel risico's inhouden waardoor er een nationale wielerwerdstrijd werd georganiseerd als vervanging.

Daar doen met Porte, Durbridge, Meyer, Hamilton en anderen enkele profs aan mee maar er zijn evengoed ook plaatselijke belofteteams die meedoen.

Zoals elk jaar was er ook in 2021 een etappe met aankomst bovenop Willunga Hill. En zals (nagenoeg) elk jaar werd die etappe gewonnen door Richie Porte. De renner van Ineos-Grenadiers won voor de 20-jarige Luke Plapp. Het was al de zevende keer in zijn carrière dat Porte de beste was op de finish bergop. Hij won de ronde an zijn land al twee keer.