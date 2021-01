Durbridge blikt terug op eindzege in eerste editie Santos Festival: "Met deze vorm in Europa grote uitslagen boeken"

De laatste etappe was dan wel spek naar de bek van pistier Sam Welsford, het was Luke Durbridge die de grote overwinnaar werd in het Santos Festival. Hij won de eerste etappe en gaf nadien de leidersplaats niet meer uit handen. Ook niet in rit vier.

Het Santos Festival werd in het leven geroepen ter vervanging van de afgelaste Tour Down Under. Het is dus een unieke overwinning. "Dit is heel speciaal", reageert Luke Durbridge. "Het is een fantastische week voor ons geweest."

Team BikeExchange deed als enige aanwezige WorldTour-team constant mee voor de prijzen en had ook op de laatste dag nog graag gewonnen. "We hadden enkele kansen met Kaden Groves. Hij werd nipt geklopt door Sam Welsford, die wereldklasse was. De jongens gaven Kaden de beste optie en hij behaalde een tweede plaats. Dit is een goede aanzet voor ons voor deze zomer, voor de nationale kampioenschappen."

Ik ben blij met waar ik nu sta

En Durbridge, kan hij op persoonlijk vlak enkele conclusies trekken? "Ik ben blij met waar ik nu sta. Ik heb me goed voorbereid in het tussenseizoen. Ik ben blij dat ik terug naar Australië ben gekomen en wat normaliteit kan beleven. Hopelijk kan ik met deze vorm naar Europa gaan en daar enkele grote uitslagen boeken."