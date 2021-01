Vervaeke en De Gendt over Dumoulin: "Moedig wat hij doet" en "Ofwel stopt hij, ofwel zal hij ongezien sterk zijn"

Louis Vervaeke en Thomas De Gendt herkennen zich in het besluit dat Tom Dumoulin genomen heeft. Vervaeke stopte zelf ook al eens tijdelijk met koersen. De Gendt niet, maar hij kampte wel al eens met een depressie. Ze vinden het een moedige stap van Dumoulin.

Dumoulin kondigde aan om voor onbepaalde tijd te stoppen met wielrennen. "We hebben twee jaar samen gereden bij Sunweb en konden goed praten. Tom is heel verstandig, hij is een denker", zegt Vervaeke over de Nederlander in HLN. "Iemand die vragen stelt en zichzelf in vraag stelt. Zijn beslissing komt niet uit de lucht gevallen."

© photonews

Welke indruk heeft Vervaeke nu van zijn voormalige ploegmaat? "Toen ik de recente ploegdocumentaire over de Tour zag, had ik de indruk dat hij gestresseerd was. Ik vind het moedig wat hij doet. Veel mensen - wielrenners en anderen - zitten vast in een stramien en doen niets. Hij wel. Dit is een zoektocht naar geluk."

Vervaeke is enigszins een ervaringsdeskundige. "In 2017 ben ik er zelf vier, vijf maanden tussenuit geweest. Bij mij was de eerste oorzaak fysiek: ik was overtraind, pas daarna ben ik mentaal gecrasht. Ik heb de kans gehad om de antwoorden te zoeken op de vragen die Tom zich nu stelt. Wielrennen bleek voor mij nog de moeite waard en ik heb hard gewerkt aan een terugkeer."

© photonews

De vraag is: kan Tom Dumoulin dat ook nog eens opbrengen? "Ik zie twee opties: ofwel stopt hij definitief, ofwel komt hij terug en dan zal hij ongezien sterk zijn." Volgens Thomas De Gendt is corona ook een niet te onderschatten factor. "Ik denk dat zijn blessure en de eerste lockdown een rol gespeeld hebben."

Dumoulin sleepte ook nog eens een geschiedenis van miserie met zich mee, zeker de laatste jaren. "Als je zoals hij 420 dagen alleen maar revalideert en traint, heb je veel tijd om na te denken. Die vragen worden erger naarmate je ouder wordt."