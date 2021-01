Koers met Mathieu van der Poel als laatste winnaar kiest nu al voor uitstel

Mathieu van der Poel voerde er in 2019 een mooi nummertje op en ging diep voor de overwinning. Een memorabele editie van de GP Dénain was het. Voorlopig ook nog altijd de laatste editie. De wedstrijd werd in 2020 niet gereden en moet in 2021 uitgesteld worden.

De GP Dénain stond dit jaar op het programma op 18 maart. Dat is nog een kleine twee maanden te gaan. Genoeg tijd dus nog om eventjes aan te kijken hoe de coronacrisis verder gaat evolueren. De organisatie heeft nu echter al het besluit genomen om de koers uit te stellen. Er is nog geen nieuwe datum voor de Franse semiklassieker bekend, al is het dus wel de bedoeling van de organisatoren om een dag vast te leggen waarop de koers wél kan doorgaan. In deze tijden zijn er echter geen zekerheden. 🚨Report de l’épreuve 🚨



En raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de coronavirus et son évolution, le comité d’organisation du Grand Prix de Denain a décidé de reporter l’épreuve devant se dérouler le 18 mars.



La date du report n’est pas encore actée pic.twitter.com/tP5hflJrpb — Grand Prix Denain (@GPDenainPDH) January 25, 2021 Het is natuurlijk lang niet de enige aanpassing aan de wielerkalender vanwege corona. Vooral in Zuid-Europa zijn er al heel wat koersen uitgesteld of afgelast.