Peter Sagan viert vandaag zijn 31ste verjaardag: zijn mooiste overwinningen op een rijtje

Eén van de grootste wielrenners van zijn generatie, Peter Sagan, viert vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 31 jaar oud. Een mooi moment om terug te blikken op zijn mooiste overwinningen uit zijn carrière.

Peter Sagan wordt vandaag dus 31 jaar oud, maar de Slowaak gaat al lang mee in het peloton en zorgt ook al lang voor overwinningen. Zijn eerste grote ritzege was in 2010 in de Ronde van Californië en daar zou hij tot nu in totaal maar liefst 17 ritten winnen.

In 2012 heeft Sagan zijn eerste ritzege beet in de Tour de France en dan was hij meteen ook goed voor eindwinst in het puntenklassement. Tot nu toe won Sagan al 12 ritten in de Tour en mocht hij al 7 keer de groene trui aandoen in Parijs: fabelachtige statistieken.

Niet alleen in de rittenkoersen doet Sagan het goed, want hij staat ook bekend als een uitstekende eendagsrenner. Zo won hij in 2016 de Ronde van Vlaanderen en in 2018 kon hij Parijs-Roubaix op zijn naam zetten. Daarnaast staat Sagan ook al op drie keer op de erelijst van Gent-Wevelgem.

Toch is de strafste prestatie van Peter Sagan in zijn carrière misschien wel het feit dat hij drie jaar op rij wereldkampioen kon worden. Zowel in 2015, 2016 als 2017 mocht Sagan de regenboogtrui dragen. Het voorbije seizoen liep het iets minder voor Sagan, maar met zo'n indrukwekkend palmares kan je alleen maar bewondering hebben voor wat hij tot nu toe al heeft laten zien.