Van der Poel, Pogacar en Froome weten wat hen te doen staat: twee aankomsten bergop en tijdrit in UAE Tour

Er staan zeven etappes op het programma in de UAE Tour. De eerste etappe zou een sprint moeten worden, maar de tweede etappe is een tijdrit, terwijl de derde etappe eentje met een aankomst bergop zal zijn. De renners komen dan aan op de Jebel Hafeet.

Daarna volgt opnieuw een sprintetappe, maar de vijfde etappe is opnieuw voor de klassementsrenners. Dan rijden de renners naar de Jebel Jais. De laatste twee ritten zouden opnieuw voor de sprinters zijn. Met onder meer Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Chris Froome staan er enkele zeer mooie namen aan de start.

BREAKING: The new official route for the 3rd edition of the #UAETour 🤩



📷👇https://t.co/NSvBYLMgor pic.twitter.com/cDA1iqsH0Q