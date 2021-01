Voorlopig geen opvolger voor Sergio Higuita: Colombiaanse kampioenschappen uitgesteld door het coronavirus

Opnieuw wordt een wielerwedstrijd uitgesteld door het coronavirus. De Colombiaanse kampioenschappen gaan namelijk niet door. Er is nog geen nieuwe datum. Zo is er voorlopig geen opvolger voor Sergio Higuita.

