Sven Nys is duidelijk over topfavoriet WK: "Denk dat er eentje heel blij gaat zijn als hij het parcours ziet"

Als we over topfavorieten spreken voor het WK van zondag in Oostende zijn er eigenlijk maar twee namen. Het zijn ook altijd dezelfde: Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Maar na de verkenning van het parcours geeft Sven Nys toch een licht voordeel aan één van hen.

Het parcours lijkt dan ook op het lijf van Van Aert geschreven. “Ik denk dat er in Herentals iemand heel blij zal zijn wanneer hij dit parcours ziet", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik denk niet dat er een rondje bestaat dat beter bij de mogelijkheden van Wout van Aert past dan dit. Vermogen in het zand, loopstroken, vermogen op de brug en de lange stroken op de Hippodroom. De technische zone ten slotte is niet technisch ­genoeg om Wout in de problemen te brengen.” “Niet dat ik Van der Poel afschrijf. Er bestaat namelijk geen enkel parcours waarop Mathieu niet uit de voeten kan. Maar na wat ik vandaag gezien heb, acht ik de kans groot dat Wout van Aert zondag wint.”