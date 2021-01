Italiaanse klimmer, die dit seizoen zijn kans zal krijgen als kopman, staat dicht bij contractverlenging bij Trek-Segafredo

Bij Trek-Segafredo lijken ze werk te maken van de toekomst. Zo zouden ze namelijk op het punt staan om het contract van Giulio Ciccone te verlengen tot en met 2023. Ciccone zal komend seizoen voor het eerst zijn kans krijgen als kopman in een grote ronde.

Giulio Ciccone rijdt sinds 2019 voor Trek-Segafredo en de Italiaan heeft al mooie dingen laten zien voor de wielerformatie. Zo kon hij al enkele dagen de gele trui dragen in de Tour de France, maar won hij ook het bergklassement en een etappe in de Giro.

Bij Trek-Segrafredo zijn ze dan ook tevreden over de prestaties van Ciccone en volgens La Gazzetta dello Sport zou de klimmer dicht bij een contractverlenging staan tot en met 2023. Het contract van Ciccone loopt normaal aan het einde van komend seizoen af en UAE Team Emirates en AG2R-Citroën toonden al interesse, maar er is dus een verlengd verblijf in de maak voor de 26-jarige Italiaan.