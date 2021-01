Pidcock gelooft in zijn kansen om het WK te winnen: "Gaan voor het podium"

Tom Pidcock ziet het best zitten op het WK in Oostende, al blijft het natuurlijk wellicht ook maar rijden voor de derde plek.

De Engelsman is ervan overtuigd dat hij wel meekan met van Aert en van der Poel. “Absoluut. Vroeger zag ik Mathieu en Wout demarreren en dacht ik automatisch: ‘Oké, dit is niet mijn race, zíj dicteren de wet.’ Nu rijd ik elke cross met de overtuiging dat ik met hen kan concurreren”, vertelt hij aan HLN.

Toch blijft het iets bijzonders om tegen deze twee levende legenden te crossen. “Ik vind het soms moeilijk om hen te bekampen. Omdat ze in een niet zo ver verleden nog mijn grote idolen waren. Van der Poel was al wereldkampioen voor ik ook maar één meter in het veld had gereden. Ik bekeek hen als fan, was blij als ze wonnen. Nu moet ik er zelf tegen koersen. En hen proberen te verslaan. Dat is... weird. Raar.”

Met wel doel begint hij dan aan de race? Voor het podium. Niet voor de wereldtitel. Op een omloop zoals afgelopen zondag in Overijse was dat misschien anders geweest. Op dit moment ontwikkel ik nog niet half zoveel brute kracht als Wout en Mathieu.”