Trek-Segafredo bevestigt dat het Simmons het hele voorjaar inzet en dus ook Ronde en Roubaix op programma staan

Quinn Simmons is misschien wel één van dé renners om in de gaten te houden in 2021. Getalenteerd, gemaakt voor de klassiekers en zal nu voor het eerst ook effectief zijn lievelingskoersen gingen rijden. Vorig jaar ging dat niet door vanwege een schorsing opgelegd door de eigen ploeg.

Een reactie op sociale media waarmee de Amerikaanse renner zijn steun uitsprak voor voormalig president Donald Trump werd geïnterpreteerd als 'blackface'. Simmons verontschuldigde zich voor dit raciaal onbewustzijn en zag deelname aan de klassiekers door zijn neus geboord.

Dit nieuwe jaar moet dus ook een nieuwe kans worden voor Simmons, die in 2020 neoprof was nadat hij in 2019 wereldkampioen op de weg werd bij de junioren. Trek-Segafredo bevestigt aan VeloNews dat het volledige klassieke voorjaar deel uitmaakt van het programma van Simmons in 2021.

VIER VOORJAARSKOERSEN IN BELGIË

In het weekend van de Omloop zal de 19-jarige renner zijn seizoen wel aanvatten in Frankrijk. In maart volgen grote Italiaanse koersen met de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Nadien volgen een reeks Belgische koersen met de E3, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en ook de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zal hij eveneens aan de start staan.