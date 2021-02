Wellens gaat al eens voor 'prestigieuze' winst en droomt nog steeds van triomf in klassieker: "Dat zou echt top zijn"

Het is nooit te vroeg om te winnen. Onder dat mooie motto zal Tim Wellens deze week koersen in de Ster van Bessèges. Lotto Soudal deelde al mee dat Wellens voor het klassement gaat. Ook de renner zelf ziet dat zitten. Later in het jaar een klassieker winnen zou pas helemaal de max zijn.

"Bessèges is voor mij een primeur. Maandag verkende ik de tijdrit. Vlakke aanloop en dan twee, drie kilometer bergop als slotakkoord. Dat zou me moeten liggen. Geen idee hoeveel verschil er kan worden gemaakt in de andere etappes, dat zal wellicht afhangen van de wind en de weersomstandigheden. De tijdrit kan dus crucciaal worden", schat Wellens in HLN het parcours van dit jaar in.

TIJDRIJDERS BELANGRIJKSTE CONCURRENTEN

De editie van 2021 is nog een stuk boeiender om volgen door al die grote namen op de startlijst. "Het indrukwekkende deelnemersveld maakt het plots allemaal veel prestigieuzer. Er komen een aantal goeie tijdrijders aan de start. Méér dan de typische ronderenners. Zij zijn de belangrijkste concurrenten."

Als Wellens al een zege kan meenemen, zal hij het niet laten liggen. Wel in de hoop dat die grote overwinning in een klassieker er ook nog aankomt. "Dat blijft het grote streefdoel, ja. Iets wat in het verlengde ligt van wat ik in het verleden al won - Brabantse Pijl, GP Montreal. Dat zou echt top zijn."