🎥 Geraint Thomas één van de grote namen die in Bessèges: "Goed terug te zijn, op het einde werd het hectisch"

Het is een heus sterrenensemble dat zich in de Ster van Bessèges verzameld heeft. Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018, hoort daar ook bij. Voor hem was het woensdag eveneens de eerste wedstrijddag van het seizoen. Uiteraard is hij blij opnieuw te kunnen koersen.

"Het was goed om terug in het peloton te zitten", reageerde Thomas na afloop van de eerste etappe. "Het was wel een heel nerveuze koers. Er waren vaak renners van alles aan het roepen. Het was niet al te moeilijk nog frisse benen te hebben. Aan het einde werd het wel wat hectisch."

Het was aan Thomas om de teamgenoten daar mee veilig doorheen te loodsen. "We zaten vroeg vooraan en bleven uit de problemen. Ik hield de jongens zo goed mogelijk vooraan. Ik heb er van genoten, het is leuk om opnieuw te koersen."

"It was good to be back in the group but it was a nervous race" 🗣️@GeraintThomas86 gives us his assessment after the opening stage of #EDB2021 pic.twitter.com/lFcefJ70z3 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 3, 2021

Ook in het vervolg van de rittenkoers kan de Welshman zonder al te veel druk koersen en zijn het vooral de ploegmaats die voor de uitslagen moeten gaan. "Het is een degelijke start, we kijken uit naar de volgende dagen."