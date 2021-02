ASO kondigt deelnemende ploegen voor Tour aan en maakt iedereen blij: ploeg van Van der Poel maakt debuut

Als beste ProTeam uit 2020 heeft Alpecin-Fenix dit jaar in alle grote koersen startrecht. Logisch dus dat het ook aan de Ronde van Frankrijk wil deelnemen. De deelname van Alpecin-Fenix stond eigenlijk ook al vast. Publicitair spreekt het voor zich dat het ook Mathieu van der Poel aan de start zal brengen in Frankrijk.

Heel veel gebakkelei om die laatste tickets voor de Tour is er dit jaar niet. Alpecin-Fenix was automatisch zeker en de drie wildcards gingen naar de Franse continentale ploegen die hiervoor in aanmerking kwamen. Dat zijn B&B Hotels, Arkéa-Samsic en Total Direct Energie. Er zijn dus geen teams die op een Tour-deelname hoopten en uit de boot vallen, zoals Wanty-Gobert vorig jaar.

