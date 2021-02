Egan Bernal laat zich uit over zijn keuze voor de Giro dit seizoen: "psychologisch heeft het mij een boost gegeven"

Een opvallende beslissing van Bernal en Team INEOS Grenadiers. De Colombiaan zal dit seizoen niet starten in de Tour de France en neemt in de plaats daarvan deel aan de Ronde van Italië.

Egan Bernal zelf is tevreden met deze beslissing. Hij houdt namelijk van de Giro. "Ik denk dat het de beste beslissing is. Het is een wedstrijd waar ik van hou en ik ben enorm gemotiveerd door het vooruitzicht om het eens te kunnen rijden", legde de Colombiaan uit bij Cyclingnews.

Bernal komt nog even terug op zijn rugproblemen van vorig seizoen. "Het was een lastig seizoen voor mij, maar het belangrijk dat ik mij nu kan concentreren op wedstrijden die ik echt leuk vind. Ik heb er lang naar uitgekeken om eens deel te nemen aan de Giro en psychologisch heeft het mij een boost gegeven."