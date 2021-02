Uitgelezen kans voor Evenepoel om de leiderstrui te pakken in de Giro met openingstijdrit? "Hij zal het zeker leuk vinden"

Het is nog niet duidelijk in welke vorm en of Remco Evenepoel wel aan de start zal kunnen staan van de Giro, maar met een openingstijdrit van negen kilometer is er misschien al de uitgelezen kans om een gooi te doen naar de leiderstrui.

Toch wil Wilfried Peeters, ploegleider bij Deceuninck–Quick-Step, de jonge Belg geen druk opleggen. Door zijn revalidatie na zijn val in de Ronde van Lombardije is het namelijk nog niet duidelijk in welke vorm Evenepoel zal aantreden in de Giro. "Het is leuk voor hem, maar daarmee is ook alles gezegd", legde Peeters uit bij Het Laatste Nieuws.

"Het is te vroeg om te zeggen of Evenepoel de Giro zeker zal rijden en of hij dan met klassementsambities kan starten. Over een paar maanden zullen we zien of hij met ambities kan starten", vertelde de ploegleider van de Belgische wielerformatie.