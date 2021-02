Komen klassiekers in gedrang voor Peter Sagan? Slowaak moet in quarantaine na positieve coronatest

Peter Sagan heeft op trainingskamp in Gran Canaria positief getest op het coronavirus, net als zijn broer Juraj en ploeggenoot Erik Baska. De drie renners zitten nu in quarantaine.

Volgens de ploeg testten de renners meermaals positief op het virus na verschillende PCR-tests. Ze hebben ook alle drie smptompen, zij het vooral milde ziektesymptopmen, en berblijven in quarantaine volgens de richtlijnen.

"Ik ben al enkele weken in Gran Canaria met mijn broer Juraj en met Erik Baska. Op 29 januari hadden we een test gedaan om opnieuw naar huis te kunnen maar we testten alle drie positief", klinkt het bij Peter Sagan. "We voelden ons goed maar moesten natuurlijk inquarantaine blijven. Al zijn we duizenden kilometers weg van onze ploeg, wil ik hen graag bedanken voor de opvoling van deze situatie. Hopelijk zijn onze volgende tests negatief", besluit de drievoudige wereldkampioen.

Met het oog op de Vlaamse klassiekers is de timing van de besmetting voor Sagan niet ideaal. "Het is nooit een goed moment om besmet te zijn met corona", vertelt teammannager Ralph Denk. "Peter was heel gemotiveerd en stond al erg ver in zijn trainingsprogressie. Maar het belangrijkste is dat geen van de drie plots zware symptomen zou ontwikkelen. We weten nog niet wat dit zal betekenen voor de rest van het seizoen, we hopen dat ze snel opnieuw fit zullen zijn en dan bekijken we wat we kunnen doen", aldus Denk.