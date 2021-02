🎥 Dé grootste aanpassing na van ploeg te veranderen? Froome bespreekt zijn nieuwe fiets, de OSTRO VAM

Het is het jaar van de verandering voor Chris Froome. Niet langer koerst hij in de vertrouwde omgeving van Dave Brailsford, maar wel bij het ambitieuze Israel Start-Up Nation. De grootste aanpassing voor de viervoudig Tourwinnaar is misschien wel het nieuwe materiaal.

Bij Ineos en voordien bij Sky was Froome immers al die jaren gewoon op een Pinarello te rijden. Dat is nu niet langer het geval. Voor het eerst in elf jaar heeft Froome dus een nieuwe fiets van een andere fietsleverancier. Velen vroegen zich dan ook af wat zijn bevindengen zijn. Daar reageert Christopher Froome op in een filmpje van vijf minuten op YouTube. Daarin bespreekt hij de fiets waar hij dit jaar op zal rijden, de OSTRO VAM van Factor. Froome zal onder andere voor het eerst in zijn carrière rijden op een fiets met schijfremmen. Naast de verandering van omgeving en van team zal het dus ook wennen zijn aan de nieuwe fiets. Froome geeft alvast zijn eerlijke visie op de OSTRO VAM.