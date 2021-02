Laatste startplaats voor Baloise Ladies Tour toegewezen aan badplaats Cadzand

De Baloise Ladies Tour is één van de wielerevents die in juli van dit jaar op het programma staat, de rittenkoers voor vrouwen door Nederland en België. Alle start-en aankomstplaatsen voor deze wedstrijd zijn nu ook vastgelegd.

De organisatie was nog op zoek naar één startplaats, die van de derde rit op zaterdag. Die is nu toegewezen aan Cadzand, de badplaats van de bekende Nederlandse gemeente Sluis. Van daaruit gaat het naar Knokke-Heist, waar de aankomst ligt van de derde etappe. Later die dag zal er in Knokke-Heist nog een individuele tijdrit gereden worden.

FINISH IN ZULTE OP ZONDAG

Tot zover het programma op de voorlaatste van deze vierdaagse. De Baloise Ladies Tour begint donderdag met een proloog in Utrecht. Vrijdag steekt het peloton dan de grens over voor een rit in lijn van en naar Eeklo. Na dan te passeren via Cadzand en Knokke-Heist vindt er op zondag, de laatste dag van de wedstrijd, nog een rit van en naar Zulte plaats.

De Duitse Lisa Klein is de laatste naam op de erelijst van deze wedstrijd. Vorig jaar kon er geen editie plaatsvinden door de coronacrisis.