Nairo Quintana hoopt op een wildcard voor grote ronde die hij al won: "Het is een koers waar ik echt van genoten heb"

Geen Nairo Quintana deze week in de Ronde van de Provence, terwijl hij vorig jaar nog de winnaar was van de Franse rittenkoers. De Colombiaan moet eerst volledig herstellen van een knieblessure. Zijn grote doelen komen er later in het jaar aan.

Dan zou je vooral denken aan de Ronde van Frankrijk, maar Quintana wil eerst de Ronde van Italië rijden. Dan moet zijn ploeg Arkéa-Samsic wel een uitnodiging ontvangen. Het is één van de zes kanshebbers voor de drie wildcards voor de Giro.

EINDZEGE BIJ DEBUUT

Quintana hoopt er bij te zijn in Italië, vertelt hij aan Ciclismo Colombiano. "We wachten op de instemming van de organisatie. We hopen dat we die krijgen, want het is een koers waar ik echt van genoten heb. Ik heb twee keer deelgenomen. De eerste keer was ik eerste en de tweede keer tweede. Het is een koers die me ligt."

Quintana won inderdaad de Giro bij zijn debuut in 2014. Dit jaar zal er een sterk deelnemersveld aan de start staan, met Bernal, Nibali en Pinot op de deelnemerslijst. En normaal ook Remco Evenepoel. "Zonder aan de anderen te twijfelen: ik denk dat Egan Bernal de sterkste is", doet Quintana al een kleine voorspelling.