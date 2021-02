🎥 Onthulling Vueltaparcours nakende en ook Tim Wellens erg benieuwd: "Vorig jaar beleefde ik een fantastische tijd"

Donderdag gaat de organisatie van de Ronde van Spanje het nieuwe parcours, met alle bijhorende details, bekendmaken. Het wil u warm maken met een filmpje waarin Tim Wellens een boodschap inspreekt. "Het is echt spannend om het parcours van de Vuelta van 2021 te ontdekken", zegt onze landgenoot.

"De Vuelta is een hele mooie koers", vervolgt Wellens. "Vorig jaar beleefde ik daar een fantastische tijd." Met twee ritzeges kan dat moeilijk anders, al gaat het bij Wellens niet enkel over de sportieve resultaten in Spanje. "Met supermooie uitzichten ook. Het zijn er echt prachtige gebieden."

💪🇧🇪 @Tim_Wellens, doble ganador de etapa en La Vuelta 20, también está deseando conocer el recorrido de #LaVuelta21.



💪🇧🇪 Tim Wellens, two stages winner in La Vuelta 20, is also looking forward to seeing #LaVuelta21's route! pic.twitter.com/8QWxFczq3V