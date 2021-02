Mark Cavendish start zondag zijn seizoen bij Deceuninck-QuickStep

Mark Cavendish gaat zondag zijn debuut maken in de Clasica Almeria. Een koers die hij in 2015 al eens wist te winnen.

Deceuninck-Quickstep kondigde het nieuws zelf aan. “Net als elke renner kijk ik in deze tijden erg uit naar het begin van het seizoen”, vertelt Cavendish. “We mogen ons gelukkig prijzen dat de koersen doorgaan.”

Cavendish is blij terug te zijn bij Deceuninck.QuickStep. “Ik verheug me erop om het truitje van ‘the Wolfpack’ weer aan te trekken en te koersen met de jongens. Dat deze wedstrijd me mooie herinneringen bezorgt, maakt het nog specialer.”

In Spanje krijgt de Brit Tim Declercq, Alvaro Hodeg, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe naast zich.