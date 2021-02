Remco Evenepoel krijgt ook naast de wielersport goed nieuws: "Beste week ever"

Remco Evenepoel kreeg onlangs te horen dat hij opnieuw mag beginnen fietsen. Dat is uiteraard het nieuws waar hij al lang op zat te wachten. De fiets is overigens niet het enige voertuig dat Evenepoel deze week goed nieuws brengt.

Met die gemoedstoestand van Remco Evenepoel is het echt wel dik in orde. Dat is niet moeilijk, want vanaf heden maakt hij op vier wielen ook een aardige snelheid in een hele mooie machine. Evenepoel is zijn nieuwe bolide gaan afhalen. Een fraaie BMW xDrive45e Hybrid.

Evenepoel is er alvast enorm blij mee. Dat is te zien op de foto's die hij deelde op sociale media waarop Evenepoel in en naast zijn nieuwe wagen te zien is, met een stralende glimlach op zijn gezicht. "Whoop whoop beste week ever", is de voor zich sprekende boodschap die erbij staat.

"Dank jullie wel BMW Lecouter-Lemmens voor deze geweldige machine", heeft Evenepoel nog een woord van dank over voor de BMW-dealer.