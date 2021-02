📷 Fabio Jakobsen opnieuw geopereerd aan het gezicht: "Hopelijk kan ik volgende week opnieuw beginnen trainen"

Fabio Jakobsen is op de weg terug. De Nederlander werd opnieuw geopereerd aan zijn gezicht en hoopt volgende week opnieuw te kunnen trainen. Zo kan hij zich opnieuw beginnen voorbereiden op het rijden van wedstrijden.

Enkele maanden geleden kwam Fabio Jakobsen zwaar ten val in de Ronde van Polen na een incident met Dylan Groenewegen. De Nederlander lag zelfs een tijdje in een coma en hij is bezig met een zware revalidatie.

Gisteren is Jakobsen opnieuw geopereerd geweest aan zijn gezicht. "De dokters hebben implantaten in mijn boven- en onderkaak gezet en ze hebben gewerkt aan de littekens in mijn mond. Ik neem nu een week rust en hopelijk kan ik volgende week opnieuw beginnen trainen en opbouwen richting wedstrijden", aldus de Nederlander.