Philippe Gilbert had meer verwacht van de etappe van vandaag: "De finish was echt iets voor mij en de benen voelden goed"

Philippe Gilbert eindigde niet in de top 10, maar onze landgenoot had meer verwacht van deze rit. Hij vertelde het bij zijn ploeg Lotto Soudal. "Ik zat heel goed in de laatste kilometers, maar ik moest de valpartij ontwijken", legde Gilbert uit.

De Belgische renner is teleurgesteld, want hij voelde dat er meer in zat vandaag. "Toen ik de valpartij moest ontwijken, was het over voor mij. Ik ben enorm teleurgesteld, want de finale was iets voor mij en ik had goede benen."

💬 @PhilippeGilbert “I was well-positioned the final kilometres, but unfortunately I had to use the sidewalk to swerve around the crash. I lost a lot of speed and that was it for me. I am really disappointed as the finish really suited me and the legs felt good." #TDLP21 pic.twitter.com/uO3NItAcKc